Bundeskanzlerin Angela Merkel will weiter mit den USA und Russland zusammenarbeiten. Auf der Sicherheitskonferenz in München rief sie beide Länder auf, gemeinsam etwa gegen den islamistischen Terrorismus zu kämpfen und weiter daran zu arbeiten, internationale Organisationen zu stärken.

Merkel im München Bildrechte: dpa

Merkel betonte dabei am Samstag erneut die Bedeutung von Nato, EU und UNO. Kein Staat könne die Herausforderungen der Welt noch allein bewältigen. Leider seien die Strukturen etwa der EU noch nicht effizient genug. Die EU müsse darum verbessert und gestärkt werden, was ebenso im Interesse der USA liege wie der Bestand der Nato.



Besonders die Nato sei das Fundament der Sicherheit in Europa: "Deshalb verlassen wir uns darauf, dass dies ein gemeinsames Projekt ist", sagte Merkel: "Wir brauchen die militärische Kraft der USA." Merkel ging hier auch auf die Forderungen der USA nach höheren Verteidigungsausgaben in Europa ein. Sie bestätigte, dass die Europäer und auch Deutschland mehr selbst für ihre Sicherheit ausgeben müsten.



Die CDU-Vorsitzende sagte aber auch, dass sie das Thema gern aus dem Bundestagswahlkampf heraushalten wolle und betonte zudem, dass man die Verteidigungsausgaben nicht beliebig schnell und sinnvoll steigern könne.