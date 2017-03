In dem Tweet in türkischer Sprache heißt es: "Wir sehen uns am 16. April". Der Tweet enthielt außerdem den Link zu einem Video, das den türkischen Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan zeigt. Versehen wurde er mit einem Hakenkreuz-Icon und den Hashtags #Nazialmanya und #Nazihollanda sowie einem Hashtag, der für eine "Osmanischen Schelle" steht.

Am 16. April findet in der Türkei ein Referendum über eine Verfassungsänderung statt, die dem Präsidenten mehr Macht verleiht. In den vergangenen Tagen hatten geplatzte Werbeveranstaltungen türkischer Politiker in Deutschland, in den Niederlanden und anderen EU-Ländern zu diplomatischen Verwerfungen mit der Türkei geführt.