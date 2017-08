In der Kleinstadt Ripoll, 100 Kilometer nördlich von Barcelona distanzierten sich rund 40 Familienangehörige und Bekannte der an den Anschlägen in Barcelona und Cambrils beteiligten mutmaßlichen Terroristen von den Taten. Sie versammelten sich vor dem Rathaus und trugen Plakate mit den Aufschriften "Nicht in unserem Namen". Zudem gedachten sie in einer Schweigeminute der insgesamt 14 Toten der beiden Attentate. In Ripoll hatten einige der Verdächtige gewohnt. Eine Cousine Abouyaaqoubs erklärte, der Imam von Ripoll sei es gewesen, der die Männer "manipuliert" habe.

Die katalanische Polizei untersucht derzeit nach Berichten verschiedener Medien, ob der Imam der Kopf der Terrorzelle ist. Er war möglicherweise bei der Explosion am Mittwoch in einem Haus in Alcanar ums Leben gekommen. In dem Haus lagerte die mutmaßlichen Attentäter offenbar Sprengstoff und bereiteten ein noch größeres Attentat als das in Barcelona vor. Den Ermittlungen zufolge bestand die Zelle aus zwölf Beteiligten. Vier Verdächtige sind in Gewahrsam. Fünf wurden in Cambrils erschossen. Bei der Explosion in Alvcanar kamen zwei weitere ums Leben.