Myanmar Zehntausende Rohingya-Muslime bereits geflohen

Wegen der Gewaltaktionen gegen die in Myanmar lebende Volksgruppe der Rohingya sind nach UN-Angaben mittlerweile rund 58.600 von ihnen ins benachbarte Bangladesch geflohen. Beobachter sprechen von der schlimmsten Gewaltwelle seit den Unruhen von 2012. Zuletzt waren mehr als 2.600 Häuser in der überwiegend von Angehörigen der muslimischen Minderheit bewohnten Region Rakhine niedergebrannt worden.

Weite Teile der buddhistischen Mehrheit in Myanmar betrachten die muslimischen Rohingya als illegale, staatenlose Einwanderer aus Bangladesch. Ihre Wurzeln in der Region reichen aber Hunderte Jahre zurück. Sie gelten als eine der am stärksten verfolgten Minderheiten weltweit.