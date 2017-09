Gewalt in Myanmar Regierung will erstmals den Rohingya helfen

Die Regierung Myanmars hat erstmals Hilfen für die muslimische Minderheit der Rohingya in Aussicht gestellt. Vertriebene würden von örtlichen Rot-Kreuz-Mitarbeitern humanitäre und medizinische Unterstützung erhalten, berichtete die Staatszeitung "Das Globale Neue Licht von Myanmar" am Samstag.

Dem Bericht zufolge sollen drei Lager im Bundesstaat Rakhine errichtet werden, wo es die heftigsten Kämpfe gab. Zwar bezog sich die Ankündigung nicht direkt auf Unterstützungen für die Rohingya. Es wurden aber Gebiete genannt, in denen bis zu den jüngsten Unruhen Angehörige der Minderheit beheimatet waren.

290.000 Menschen auf der Flucht

Die UNO veröffentlichte neue Zahlen, wonach in den vergangenen zwei Wochen 290.000 Angehörige der muslimischen Rohingya-Minderheit ins Nachbarland Bangladesch geflohen sind. In Rakhine lebten bis Oktober schätzungsweise 1,1 Millionen Rohingya.

Auch rund 27.000 Buddhisten und Hindus wurden ihrerseits nach Angriffen von Rohingya-Rebellen vertrieben. Sie erhielten bereits staatliche Hilfen. Die Rohingya-Flüchtlinge hingegen wurden bislang sich selbst überlassen. Menschenrechtsorganisationen warfen der Regierung eine systematische Kampagne vor, um die Rohingya aus dem Land zu vertreiben.

Malaysia: "Geplante Folter"

De-Facto-Regierungschefin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi schweigt zu den Vorgängen in ihrem Land. Malaysias Regierungschef Najib Razak bezeichnete das als "enttäuschend". "Es passiert auf geplante Weise, dass sie (die Rohingya) gefoltert, benachteiligt, getötet und vergewaltigt werden", sagte er am Samstag in Kuala Lumpur. Seine Regierung entsandte Hilfsgüter in die Grenzregion nach Bangladesch.

Unterdessen wurden in Bangladesch Befürchtungen laut, dass sich Muslime angesichts der Geschehnisse im Nachbarland radikalisieren könnten. In den sozialen Medien kursieren Bilder und Videos, die mutmaßliche Gewaltverbrechen gegen die Rohingya in Myanmar zeigen würden. Nach Ansicht von Experten könnte die heimische Islamistenszene die Gewalt gegen die Muslime in Bangladesch auch für Rekrutierungsversuche nutzen.

Stark verfolgte Minderheit

Die Rohingya gelten als eine der am meisten verfolgten Minderheiten der Welt. Weite Teile der buddhistischen Mehrheit in Myanmar betrachten sie als illegale, staatenlose Einwanderer aus Bangladesch, obwohl viele der Rohingya schon seit Generationen in Myanmar leben.