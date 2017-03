Die Nato hat angesichts wachsender Spannungen zwischen der Türkei und anderen Bündnispartnern zu Mäßigung aufgerufen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte am Montag in Brüssel, die Spannungen müssten entschärft und die Lage deeskaliert werden.

Derweil ergriff Bundeskanzlerin Angela Merkel im Streit zwischen der Türkei und den Niederlanden Partei für die Niederlande. In München kritisierte sie vor allem Nazi-Vergleiche des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan . Dieser hatte niederländische Regierungsmitglieder als "Nazi-Überbleibsel" bezeichnet. Solche Vergleiche führten "völlig in die Irre", betonte Merkel. Die Niederlande hätten deshalb ihre volle Unterstützung und Solidarität.

Die EU-Kommission forderte die Türkei auf, eine weitere Eskalation in dem Streit zu vermeiden. Ein Sprecher sagte, sie müsse Wege finden, um die Lage zu beruhigen. Mit Blick auf den Status der Türkei als EU-Beitrittskandidat kündigte sie außerdem an, geplante Verfassungsänderung in der Türkei zu prüfen.