Vor Nato-Gipfel SPD und Grüne gegen stark steigende Militärausgaben

Es könnte ein Treffen in der Kältekammer werden, wenn US-Präsident Trump in Brüssel mit den Nato-Partnern zusammentrifft. Die USA verlangen eine deutlich stärkere finanzielle Beteiligung am Bündnis. Inwieweit die 28 Mitgliedsstaaten dazu bereit sind, bleibt noch offen. In Deutschland warnen SPD und Grüne vor der Spirale, die damit ausgelöst würde.