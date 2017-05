US-Präsident Donald Trump hat die europäischen Nato-Partner erneut zu deutlich höheren Rüstungsausgaben aufgerufen. Er sagte beim Nato-Treffen in Brüssel, 23 von 28 Nato-Mitgliedern erreichten immer noch nicht die vereinbarten zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für die Verteidigung.

Trump betonte: "Und viele dieser Nationen schulden enorme Mengen Geld aus den vergangenen Jahren." Außerdem genügt aus seiner Sicht das Zwei-Prozent-Ziel inzwischen nicht mehr. Trump hatte die Nato in der Vergangenheit immer wieder kritisiert und die Zukunftsfähigkeit des Bündnisses in Frage gestellt. Zuletzt hatte er sich aber zur Nato bekannt .

Gruppenbild vor der neuen Nato-Zentrale in Brüssel.

Gruppenbild vor der neuen Nato-Zentrale in Brüssel.

Gruppenbild vor der neuen Nato-Zentrale in Brüssel. Bildrechte: dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel lehnte zusätzliche Gelder aus Deutschland für den beschlossenen Nato-Beitritt zur globalen Koalition gegen die Terrormiliz IS ab. Sie stellte in Brüssel klar, damit seien "keine neuen Beiträge Deutschlands verbunden".

Deutschland sei bereits stark an der Koalition gegen die Terrormiliz IS beteiligt, betonte Merkel, wenn auch nicht direkt an Kampfhandlungen. Die Bundeswehr stelle etwa Tornado-Aufklärungsflugzeuge, Awacs-Besatzungen sowie Waffen für die Kurden im Nordirak zur Verfügung.



Merkel verwies zugleich auf weitere Bündnisleistungen wie die Luftraumüberwachung im Baltikum und den Afghanistan-Einsatz. Sie bekräftigte, es gehe nicht nur um Verteidigungsausgaben, sondern auch um anderes außenpolitisches Engagement. Da könne sich Deutschland sehen lassen. Mit der geplanten Erhöhung des Militärbudgets komme Deutschland seinen Verpflichtungen innerhalb der Nato vollkommen nach.