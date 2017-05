Die Nato-Staaten haben sich auf einen Beitritt der Allianz zur internationalen Koalition gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" geeinigt. Wie Teilnehmer berichteten, hat der Nordatlantikrat am Mittwochabend in Brüssel einen entsprechenden Beschluss gefällt. Der Rat ist das wichtigste Entscheidungsgremium der Nato.

Bislang sind zwar mehrere Nato-Staaten, aber nicht das Bündnis als solches Mitglied der Anti-IS-Koalition. Mit einer offiziellen Bekanntgabe der Entscheidungen wird beim Treffen der Staats- und Regierungschefs der Nato an diesem Donnerstag gerechnet. Die Mitglieder sollen sich noch einmal offiziell hinter den Beschluss stellen. An dem Gipfel wird erstmals auch US-Präsident Trump teilnehmen. Er hatte im Vorfeld immer wieder ein stärkeres Engagement der Nato im Kampf gegen den internationalen Terrorismus gefordert.



Die Koalition gegen den IS war 2014 von den USA ins Leben gerufen worden und hat aktuell insgesamt 68 Mitglieder. Vor allem einige arabische Staaten in der Koalition haben wiederholt Vorbehalte gegen einen Beitritt des westlichen Militärbündnisses geäußert.