In Brüssel kommen ab heute die Verteidigungsminister der Nato-Staaten zu einem zweitägigen Treffen zusammen. Erstmals dabei ist der neue US-Verteidigungsminister Jim Mattis. Nach dem Regierungswechsel in den USA suchen die Bündnispartner auch nach mehr Klarheit über die Pläne aus Washington.

So hatte US-Präsident Donald Trump die europäischen Nato-Mitglieder aufgefordert, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Damit verstärkte er den Druck, das sogenannte zwei-Prozent-Ziel zu erreichen. Bereits 2014 war vereinbart worden, dass alle Bündnispartner bis 2024 ihre Verteidigungsausgaben auf mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigern sollen. In Deutschland lag der Anteil zuletzt bei 1,2 Prozent.

Vor seinem Amtsantritt hatte Trump die Nato noch massiv in Frage gestellt. Insbesondere kleinere europäische Staaten fürchten daher um die Beistandsgarantie. Inzwischen bekundete Trump aber seine "starke Unterstützung für die Nato". Mattis bezeichnete die Nato im Vorfeld des Ministertreffens als "erfolgreichste Militärallianz der Geschichte".

Weiteres Thema bei dem Treffen ist die Nato-Präsenz in Osteuropa. Während insbesondere osteuropäische Staaten auf Abschreckung durch Truppen der Bündnispartner setzen, fühlt sich Russland durch die Militärpräsenz in der Nachbarschaft bedroht. Rumänien etwa hatte bereits 2016 einen Nato-Flottenverband auf dem Schwarzen Meer gefordert. Experten halten dies jedoch nicht unbedingt für taktisch sinnvoll .

Die Präsenz von Nato-Truppen in Osteuropa ist umstritten.

Zudem will die Nato ihre Bemühungen im Kampf gegen den internationalen Terrorismus intensivieren. Vorgesehen ist etwa, dass künftig das Kommandozentrum im italienischen Neapel verstärkt Informationen sammelt. US-Präsident Trump hatte vor Amtsantritt angekündigt, insbesondere die Terrormiliz IS zügig und effektiv zu bekämpfen.

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen dagegen mahnte zuletzt bei einem Besuch in Washington, im Anti-Terror-Kampf gehe es nicht nur um den Kampfeinsatz. Vielmehr müsse man Finanzquellen von Terroristen trocken legen, sie im Cyberraum treffen und die ideologische Grundlage entziehen.

Neben dem Nato-Treffen werden diese Woche auch bei weiteren Terminen Mitglieder der US-Regierung in Europa erwartet. Am Donnerstag reist Außenminister Rex Tillerson zu einem G20-Treffen nach Bonn. Zudem hat sich Vizepräsident Mike Pence für die Münchner Sicherheitskonferenz ab Freitag angekündigt. Am Samstag wird er dort erstmals die Sicherheitspolitik des Weißen Hauses vorstellen.