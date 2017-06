Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny ist nach landesweiten Protesten am "Tag Russlands" gegen die Regierung in Moskau zu 30 Tagen Haft verurteilt worden. Das schrieb seine Sprecherin Kira Jarmysch im Kurznachrichtendienst Twitter. Nawalny habe wiederholt gegen die Regeln zur Organisation von Demonstrationen verstoßen, urteilte das Gerichte. Mehrere Anträge der Verteidigung wurden laut Jarmysch abgelehnt. Der 41-Jährige Nawalny war am Montagnachmittag noch auf dem Weg zu einer Kundgebung in Moskau festgenommen worden.

Tausende folgten russlandweit dem Demo-Aufruf

Der Kreml-Kritiker, der im kommenden Jahr als Präsidentschaftskandidat gegen Amtsinhaber Wladimir Putin antreten will, hatte im Netz zu landesweiten Protesten aufgerufen. Trotz Verboten durch Behörden folgten nicht nur in den größeren Städten Tausende Menschen dem Aufruf, etwa auch in Wladiwostok, Norilk, Kaliningrad und Sotschi.



Allein in der Hauptstadt Moskau wurden dem Bürgerrechtsportals OVD Info zufolge bei einer nicht genehmigten Kundgebung mehr als 700 Menschen in Gewahrsam genommen, in St. Petersburg gab es mehr als 500 Festnahmen. Über die meisten Demonstranten wollen Richter am Dienstag entscheiden.

Internationale Kritik an Festnahmen

Alexej Nawalny bei einer Anhörung vor einem Moskauer Gericht. Bildrechte: dpa Die USA, die EU und die Menschenrechtsorganisation Amnesty International reagierten umgehend mit scharfer Kritik. Eine EU-Sprecherin und der Sprecher von US-Präsident Donald Trump, Sean Spicer, forderten die umgehende Freilassung der friedlichen Demonstranten. Amnesty sprach mit Blick auf Gewalt gegen Demonstranten von "alarmierenden Szenen". Besorgt zeigte sich auch EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani über die Inhaftierung Nawalnys.



Nawalny selbst kommentierte seine erneute Verurteilung bei Twitter ironisch. "Sie haben nicht nur das ganze Land bestohlen, wegen ihnen werde ich auch das Depeche-Mode-Konzert in Moskau verpassen", schrieb er über die russischen Behörden.

Einschüchterungen und Kampf gegen Korruption

Erst Ende März war Nawalny nach den ersten großen landesweiten Protesten seit Jahren zu 15 Tagen Arrest verurteilt worden. Anfang Februar war er zudem wegen angeblicher Veruntreuung zu fünf Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Nawalny bezeichnete den Prozess als politisch motiviert.

Er ist einer der prominentesten Oppositionellen in Russland und prangert seit Jahren Korruption in seiner Heimat an. Zuletzt erhob er schwere Vorwürfe gegen Ministerpräsident Dmitri Medwedew. Nach Nawalnys erneuter Festnahme teilte seine Sprecherin Jarmysch mit, im Büro ihres Fonds zum Kampf gegen Korruption seien zeitgleich zur Demonstration der Strom und das Internet abgeschaltet worden.