Unter den Opfern seien immer mehr Kinder. 2016 seien rund 3.500 Kinder bei Kämpfen, Luftangriffen oder durch Sprengsätze getötet worden. Außerdem beklagt die UNO, dass Schulen und Krankenhäuser immer häufiger für militärische Zwecke eingesetzt werden.



Etwa 60 Prozent der Opfer gehen den UN-Angaben zufolge auf das Konto der radikal-islamischen Taliban und der IS-Terrormiliz. Die UNO registrierte unter anderem mehr Selbstmordattentate etwa in Moscheen. So starben bei Selbstmordanschlägen im vergangenen Jahr die meisten Menschen seit Beginn der Erhebung der Statistik im Jahr 2009.



Eine weiter Ursache für den Anstieg der Opferzahlen sehen die UN-Experten in der Zunahme der Kämpfe in dicht besiedelten Gebieten, in denen viele Familien leben. Viele Menschen, vor allem Kinder, seien zudem durch improvisierte Sprengsätze oder liegengebliebene, verspätet detonierte Munition getötet worden



Für knapp ein Fünftel der zivilen Opfer sind demnach regierungsnahe Kräfte verantwortlich. So wurden bei Luftangriffen der afghanischen Armee und der internationalen Koalition fast 600 Menschen getötet oder verletzt. Das ist ebenfalls die höchste Zahl seit 2009.