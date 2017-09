Nordkoreas Machthaber Kim bei der Inspektion eines Sprengkopfes einer angeblichen Wasserstoffbombe. Bildrechte: dpa

Der UN-Sicherheitsrat hatte erst am Montag den Druck auf Nordkorea in dem andauernden Konflikt erhöht. Demnach sollen Öllieferungen gedeckelt und Textilexporte verboten werden. Nordkorea hatte zuletzt am 3. September eine Wasserstoffbombe getestet, mit der Interkontinentalraketen bestückt werden sollen.



Mit einer härteren Resolution, die ein Ölembargo und Finanzsanktionen gegen Machthaber Kim Jong Un vorgesehen hatte, konnten sich die USA in Verhandlungen mit China und Russland nicht durchsetzen.



Nordkorea will trotz der verschärften Sanktionen nicht von seinem Atom- und Raketenprogramm abrücken. Erst Ende vergangenen Monats hatte Nordkorea zudem eine Mittelstreckenrakete getestet, die ebenfalls über den Norden Japans hinweggeflogen und in den Pazifik gestürzt war. Machthaber Kim Jong Un kündigte schon damals weitere Raketenversuche an.