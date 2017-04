Premierministerin Theresa May hat für Großbritannien überraschend Neuwahlen zum Unterhaus angekündigt. Wie die Regierungschefin am Dienstag in einer kurzfristig angesetzten Ansprache vor ihrem Amtssitz Downing Street No. 10 bekanntgab, soll die Wahl am 8. Juni stattfinden. Bereits am Mittwoch soll das Parlament über Neuwahlen abstimmen.