Hintergrund ist die Erklärung der libyschen Marine vom Donnerstag, wonach ausländische Schiffe die Küste des Landes ohne eine spezielle Erlaubnis nicht mehr ansteuern dürfen.



Laut Buschheuer kündigte die libysche Regierung eine "unbestimmte und einseitige Ausdehnung ihrer Hoheitsgewässer" an und verknüpfte diese mit einer "expliziten Drohung" an private Hilfsorganisationen. Diese "veränderte Sicherheitslage" müsse man nun sorgfältig analysieren und über das weitere Vorgehen beraten, so der Sea-Eye-Gründer.



Berichten zufolge wollen die libyschen Behörden eine eigene Such- und Rettungszone (SAR-Zone) einrichten, die den Zugang der NGOs in diese Gewässer beschränken würde.