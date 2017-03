Der rechtsliberale Rutte hatte dazu aufgerufen, dem "falschen Populismus" eine Absage zu erteilen. Aber er versprach ein hartes Vorgehen gegen Einwanderer, die sich nicht an niederländische Werte und Normen hielten. In seitengroßen Zeitungsanzeigen warnte er Migranten: "Verhalte dich normal oder geh weg!" Auch seine Absage an türkische Minister für Wahlkampfauftritte kam bei den potenziellen Wählern gut an.