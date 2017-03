Im Streit um einen Wahlkampfauftritt des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu in Rotterdam haben die Niederlande dem Politiker die Landeerlaubnis verweigert. Grund sind der Regierung in Amsterdam zufolge Drohungen Cavusoglus. Er hatte öffentlich Sanktionen angekündigt, sollte er nicht in den Niederlanden auftreten dürfen.

Erdogan droht mit "Vergeltung"

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan drohte den Niederlanden in einem ersten Statement mit "Vergeltung". Erdogan sagte auf einer Veranstaltung in Istanbul, das Einreiseverbot sei ein Relikt des Nationalsozialismus. "Sie sind Faschisten", so Erdogan.

Das sind Nachfahren der Nazis. Recep Tayyip Erdogan

"Hindert unseren Außenminister am Fliegen soviel Ihr wollt, aber von nun an werden wir sehen, wie Eure Flüge in der Türkei landen!" Er fügte hinzu, dass er natürlich von Diplomaten spreche, nicht von Zivilisten. Weiter sagte Erdogan nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu: "Sie sind so befangen, so ängstlich. Das sind Nachfahren der Nazis, das sind Faschisten."

Cavusoglu spricht von "schweren Strafmaßnahmen"

Zuvor hatte Cavusoglu an seinem Auftritt in den Niederlanden trotz Protesten festgehalten. "Ich fahre heute nach Rotterdam", sagte Cavusoglu am Samstag in einem Interview mit dem Fernsehsender CNN-Türk. Cavusoglu wollte in Rotterdam für das von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem werben.

Sollten die niederländischen Behörden seinen Besuch behindern, werde die Türkei "schwere Strafmaßnahmen" gegen die Niederlande verhängen, sagte der Minister. Sein Land werde dann mit harten wirtschaftlichen und politischen Sanktionen reagieren.

Auftritt zunächst nur "unerwünscht"

Der niederländische Außenminister Bert Koenders hatte einen Auftritt seines türkischen Kollegen in Rotterdam zunächst nur als unerwünscht bezeichnet. Der Besuch sei aus Sicherheitsgründen nicht gewollt, erklärte er noch am Donnerstag.

Für den Besuch eines türkischen Regierungsvertreters zugunsten einer politische Kampagne für die Volksabstimmung werde es keine Zusammenarbeit geben.

Sicherheitsvorkehrungen in Rotterdam

Der Rotterdamer Bürgermeister Ahmed Aboutaleb hatte am Mittwoch in einem Schreiben an den Stadtrat mitgeteilt, die Veranstaltung mit Cavusoglu sei abgesagt. Der Eigentümer des Veranstaltungsorts stelle diesen nicht länger zur Verfügung. Cavusoglu wollte daraufhin im türkischen Konsulat sprechen. In der Stadt wurden bereits die Sicherheitsvorkehrungen erhöht.