Spannungen mit der Türkei Niederlande verschärfen Reisewarnung

Die Niederlande haben wegen der aktuellen Spannungen mit der Türkei ihre offizielle Reisewarnung für die Türkei verschärft. Das Außenministerium in Den Haag rät inzwischen den in der Türkei lebenden Niederländern sowie Touristen zur Vorsicht. Sie sollten im gesamten Land Menschenansammlungen sowie belebte Plätze meiden.

Am Wochenende hatten die Niederlande dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu die Landung verweigert und Familienministerin Sayan Kaya ausgewiesen, die mit dem Auto von Deutschland aus eingereist war. Zuvor hatten sie die Auftritte beider Minister, die für eine geplante Verfassungsänderung werben wollten, für unerwünscht erklärt.

Mit ihrer Entscheidung, diese Wahlveranstaltungen für unerwünscht zu erklären, könnten die Niederlande Schule machen. Auch Kanzleramtsminister Peter Altmaier schließt ein solches Verbot für Deutschland nicht mehr aus. Dass die Bundesrepublik in den vergangenen 60 Jahren darauf verzichtet habe, sei kein Freibrief, sagte er im ZDF.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sprach in Berlin von einer "dramatischen" Krise in den Beziehungen einzelner EU-Staaten und der Türkei. Die Türkei mache internationale Beziehungen zum Gegenstand von Wahlkampagnen. Das sei vom Grundsatz her gefährlich.