Die Niederlande haben die türkische Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya ausgewiesen. Sie wurde am frühem Sonntagmorgen von der Polizei zur deutschen Grenze eskortiert. Rotterdams Bürgermeister Ahmed Aboutaleb sagte in der Nacht zum Sonntag: "Sie wurde in das Land abgeschoben, aus dem sie eingereist ist."

Die Polizei löste ebenfalls am frühen Morgen außerdem eine Demonstration mit rund 1.000 Menschen vor dem Konsulat mit Wasserwerfern und berittenen Beamten auf. Bürgermeister Aboutaleb hatte zuvor die gesamte Stadt per Notverordnung zum Sondergebiet erklärt, in dem keine Ansammlungen gestattet sind. In den Niederlanden leben rund 400.000 Türkischstämmige, vor denen unter anderem Cavusoglu und Kay für eine Verfassungsänderung am 16. April werben wollten. Cavusoglu reiste derweil nach Metz weiter.