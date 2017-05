Der Raketentest am Sonntag war bereits der achte in diesem Jahr.

Der Raketentest am Sonntag war bereits der achte in diesem Jahr.

Erneuter Raketentest in Nordkorea Kim Jong Un erklärt Atomrakete für einsatzbereit

Als "perfekten" Raketentest feiert Nordkorea seinen jüngsten Waffentest - bereits der achte in diesem Jahr. Die Führung in Pjöngjang sieht sich ihrem Ziel deutlich näher, Atomraketen bis in die USA zu schießen.