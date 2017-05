Erst am Samstag hatte die Gruppe der führenden westlichen Industriestaaten (G7) Nordkorea eindringlich aufgerufen, seine Atom- und Raketenprogramme "vollständig, nachprüfbar und unumkehrbar" zu stoppen. In der Abschlusserklärung ihres Gipfeltreffens auf Sizilien rufen die G7 die Weltgemeinschaft auf, ihre Anstrengungen zur Umsetzung entsprechender UN-Resolutionen zu "verdoppeln".

Eine solche balistische Scud-Rakete ist vermutlich getestet worden. Bildrechte: dpa

Ungeachtet dessen hat Nordkorea am Montagmorgen (Ortszeit) eine balistische Rakete abgefeuert. Das meldete das südkoreanische Militär. Demnach wurde die Rakete am Montagmorgen in der Nähe der nordkoreanischen Küstenstadt Wonsan gestartet und flog 450 Kilometer weit in Richtung offenes Meer, wo sie niederging - möglicherweise innerhalb der 200-Meilen-Zone vor Japans Küste. Das südkoreanische Militär vermutet, dass es sich um eine Rakete vom Typ Scud gehandelt habe.