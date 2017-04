Internationale Spannungen Erneuter Raketentest von Nordkorea

Mit einem neuen Raketentest hat Nordkoreas die US-Führung herausgefordert. Trotz aller Warnungen startete das nordkoreanische Militär einen Flugkörper an der Ostküste des Landes, der jedoch rasch explodiert sein soll. Der Vorfall ereignete kurz vor dem Besuch des US-Vizepräsidenten in Südkorea. Am Vortag hatte Pjöngjang mit einer großen Militärparade Stärke demonstriert.