Nachdem Nordkorea erneut eine Mittelstreckenrakete zu Testzwecken gezündet hat, haben die Vereinigten Staaten, Japan und Südkorea eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates gefordert. Das Gremium beabsichtige, bereits am Montagnachmittag zusammenzukommen und zu beraten, berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf die amerikanische Botschaft bei den Vereinten Nationen.

Zuvor hatte Nordkorea den Test als Erfolg gepriesen. Bei der "ballistischen Mittel-Langstrecken-Rakete Pukguksong-2" habe es sich um einen neuen Typ eines strategischen Waffensystems gehandelt, das am Sonntag erfolgreich getestet worden sei, berichtete die staatlichen Nachrichtenagentur KCNA.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Bildrechte: dpa

Machthaber Kim Jong Un habe die Vorbereitungen für den Start der Boden-Boden-Rakete vor Ort selber geleitet. Die Rakete kann demnach einen atomaren Sprengkopf transportieren. Die Volksarmee könne ihre strategischen Pflichten jetzt "präziser und schneller an jedem Ort ausführen: unter Wasser oder auf dem Land".



Laut KCNA wird der Raketenantrieb mit Festbrennstoff versorgt - was eine deutlich kürzere Betankung als mit Flüssigbrennstoff ermögliche. Dadurch werde die Vorwarnzeit stark verkürzt, was die Rakete zu einer größeren Bedrohung mache.