USA/Nordkorea Drohgebärden von beiden Seiten

Im Konflikt um Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm wächst die Sorge vor einer Eskalation. Das nordkoreanische Militär drohte am Freitag mit Angriffen auf US-Stützpunkte in Südkorea. Auch könne man den Präsidentenpalast in Seoul "in wenigen Minuten zertrümmern". Das Militär begründete seine Drohungen damit, dass US-Präsident Donald Trump derzeit "den Weg der offenen Drohung und Erpressung" gegen Nordkorea gehe.

Pläne zu Präventivschlag dementiert

US-Präsident Donald Trump Bildrechte: dpa Der US-Präsident hatte zuletzt am Donnerstag erklärt, dass Nordkorea ein "Problem ist, um das wir uns kümmern werden". Nach den US-Angriffen auf Syrien und Afghanistan befürchten Experten, dass Ähnliches auch in Nordkorea geschehen könnte.



Den Flugzeugträger "Carl Vinson" hat Trump bereits in die Region um die koreanische Halbinsel beordert. Ein US-Regierungsvertreter wies aber einen einheimischen Medienbericht zurück, demzufolge die USA einen Präventivschlag gegen Nordkorea planten.

Machtdemonstration geplant

Nordkorea feiert am Samstag den 105. Geburtstag seines verstorbenen Staatsgründers Kim Il Sung. Experten erwarten, dass aus diesem Anlass die Führung in Pjöngjang nicht nur eine Parade veranstalten lässt, sondern auch einen neuen Atomwaffentest oder Raketentest als Machtbeweis unternehmen könnte.



Nordkorea testete seit 2006 wiederholt Atomwaffen. Fünf Tests wurden seither registriert, zwei allein im vergangenen Jahr. Inzwischen arbeitet das Land an Langstreckenwaffen, die in vier Jahren Atomsprengköpfe bis in die USA tragen könnten, warnen US-Sicherheitsberater.

Aufrufe zur Mäßigung

Neben Kanzlerin Angela Merkel mahnten auch die Führungen in China und Russland zur Mäßigung. Merkel sagte der Funke-Mediengruppe, statt militärischer Mittel müsste starker politischer Druck auf Nordkorea ausgeübt werden. China ist der einzige wichtige Verbündete Nordkoreas, lehnt aber dessen Atomwaffenprogramm strikt ab. Der chinesische Außenminister Wang Yi rief am Freitag alle Seiten auf, "von gegenseitigen Provokationen und Drohungen abzusehen – seien sie in Wort oder Tat".