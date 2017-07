Auch südkoreanische Streitkräfte und das japanische Verteidigungsministerium berichteten von einem erneuten Raketenabschuss durch Nordkorea. Die ballistische Rakete sei demnach in einer Höhe von über 2.500 Kilometern rund 930 Kilometer in Richtung des Japanischen Meers geflogen. Südkoreas Präsident Moon Jae In schloss bei einem Treffen des Nationalen Sicherheitsrats in Seoul nicht aus, dass es eine Interkontinentalrakete gewesen sein könnte.