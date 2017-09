Weltweit hat Pjöngjang scharfe Kritik für seinen jüngsten Test einer Wasserstoffbombe auf sich gezogen. "Diese jüngste Provokation des Machthabers in Pjöngjang hat eine neue Dimension erreicht", erklärten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach einem Telefonat am Sonntag. Nordkorea trete das internationale Recht mit Füßen. Die Staatengemeinschaft müsse geschlossen und entschieden reagieren.

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini kündigte an, die EU-Außenminister würden sich kommende Woche mit dem Nordkorea-Konflikt befassen. Die Botschaft der Europäischen Union sei klar: Nordkorea müsse seine Programm für nukleare Vernichtungswaffen vollständig und nachprüfbar aufgeben. Ähnlich äußerte sich Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel.

US-Präsident Donald Trump soll nach Angaben des Weißen Hauses noch am Sonntag mit dem Nationalen Sicherheitsrat zusammenkommen. Nach dem jüngsten Atomwaffentest Nordkoreas bereiten die USA neue Sanktionen gegen das Land vor. "Wer mit Nordkorea Geschäfte macht, wird keine mit uns machen können", sagte Finanzminister Steven Mnuchin dem Fernsehsender Fox News.

Bereits zuvor hatte Trump via Twitter das Handeln Nordkoreas als "sehr feindlich und gefährlich für die USA" verurteilt. Zugleich sei Pjöngjang eine "große Bedrohung und Peinlichkeit" auch für China. Die Regierung in Peking versuche zwar zu helfen, aber mit zu wenig Erfolg. Eine Politik der Befriedung mit Pjöngjang "funktioniere nicht".

Die russische Regierung warnte das Regime in Pjöngjang vor schwerwiegenden Folgen. Der Atomtest sei eine demonstrative Missachtung der Vorgaben des UN-Sicherheitsrates. Zugleich rief Vizeaußenminister Sergej Rjabikow alle Beteiligten zu Verhandlungen auf. Es gebe dazu keine Alternativen. Trump hatte vor vier Tagen erklärt, Reden sei nicht die Antwort. Die USA hätten mit Nordkorea verhandelt und 25 Jahre lang Unsummen an das Land gezahlt.

Verhandeln oder drohen? Im Umgang mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist die internationale Gemeinschaft uneins. Bildrechte: dpa

Das Außenministerium in Peking erklärte, die Aktionen seien falsch. Sie würden die Krise verschärfen und seien nicht im Interesse Nordkoreas. China rief das Nachbarland auf, die UN-Resolutionen zu respektieren.



Südkorea forderte scharfe Reaktionen. Das könnten auch weitere Sanktionen sein, die Nordkorea noch mehr abschotteten. Die Regierung in Seoul erklärte zudem, sie habe mit den USA über die Entsendung von strategischem US-Militärgerät nach Südkorea gesprochen.



Japan berief den Nationalen Sicherheitsrat ein. Außenminister Taro Kono sagte in Tokio, jeglicher Atomwaffentest sei "extrem unverzeihlich".