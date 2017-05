Ihr Land werde "einen Dialog unter den richtigen Bedingungen" führen, sagte die Leiterin des Nordamerika-Büros im Außenministerium Pjöngjangs, Choe Son Hui, laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap. Das Gespräch war am Samstag am internationalen Flughafen in Peking geführt worden.