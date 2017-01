Bildrechte: dpa

"Yes, we can." So lautete der Wahlkampf-Slogan Barack Obamas vor mehr als acht Jahren. Nun, nach zwei Amtszeiten als US-Präsident steht für den 55-jährigen auch fest: "Yes, we did." - Ja, wir haben es geschafft. Bei seiner letzten Rede als Präsident wurde Obama in Chicago von seinen Zuhörern mit großem Applaus begrüßt. Auch er ließ sich nicht viel Zeit, bis er sich bei seinen Unterstützern bedankte.

"Ihr habt mich zu einem besseren Präsidenten und zu einem besseren Menschen gemacht", sagte Obama. Deshalb sei er an diesem Abend an der Reihe, Danke zu sagen. Unter Tränen wandte sich der scheidende US-Präsident in einer emotionalen Rede auch an seine Familie: "Du hast mich und unser Land mit Stolz erfüllt", sagte er über seine Frau Michelle.

Ihr habt mich zu einem besseren Präsidenten und zu einem besseren Menschen gemacht. Barack Obama, US-Präsident

"Ihr habt die Welt verändert"

Auch politisch blickte Obama auf die vergangenen acht Jahre zurück: Seine Regierung habe 20 Millionen mehr Menschen eine Sozialversicherung gebracht, den gefährlichsten Terroristen der Welt unschädlich gemacht und eine Atommacht Iran verhindert, ohne einen einzigen Schuss abzufeuern. Insgesamt seien die Vereinigten Staaten "ein besserer Platz, als zu dem Zeitpunkt, an dem wir angefangen haben." Seinen Landsleuten gegenüber betonte er: "Ihr habt die Welt verändert."

Dennoch sei noch längst nicht alles erreicht. So müssten Ungleichheiten, vor allem die zwischen Schwarzen und Weißen, weiter überwunden werden. "Alle haben noch Arbeit zu leisten", so Obama. Das gelte nicht nur für die weiße Bevölkerungsmehrheit. Auch die Schwarzen müssten hinschauen und zuhören und anerkennen, dass die weiße Mittelschicht ihre Probleme habe. "Wir müssen in die Haut des anderen schlüpfen", erklärte er.

Ständiger Einsatz für die Demokratie

Seinen Nachfolger Donald Trump nannte er zwar nicht beim Namen. Zwischen den Zeilen nahm Obama aber immer wieder Bezug auf ihn und die kommenden Jahre. So betonte er auch die Werte der Demokratie. Diese, so Obama, könne nur dann funktionieren, "wenn alle von uns, unabhängig von unserer Parteizugehörigkeit oder unserem spezifischen Interesse, dazu beitragen, das Bewusstsein einer gemeinsamen Bestimmung wiederherzustellen, das wir derzeit so dringend brauchen". Obama warnte davor, sich in abgeschlossene Welten zurückziehen und nur solche Informationen zu akzeptieren, die zur eigenen Meinungen passten. Dies sei ein Trend, der eine "Bedrohung" für die Demokratie darstelle.

Nachfolger Trump gibt Pressekonferenz

Barack Obama hatte am 20. Januar 2009 seinen Amtseid abgelegt und seine Zeit als erster schwarzer US-Präsident begonnen. Genau acht Jahre später, am 20. Januar 2017 wird Donald Trump Obamas Amtsgeschäfte übernehmen.

Zuvor will der 70-Jährige sich den Fragen der Journalisten stellen. Am Mittwochabend deutscher Zeit wird Trump in New York vor die Presse treten. Es ist seine erste Pressekonferenz seit Juli 2016.