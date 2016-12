Die US-Regierung beschuldigt Russland, hinter eine Reihe von Hackerangriffen während der US-Präsidentschaftswahlen zu stehen. Der scheidende US-Präsident Barack Obama kündigte aus diesem Grund am Donnerstag eine Reihe von Sanktionen gegen das osteuropäische Land an. So würden 35 russische Diplomaten zur Persona non grata erklärt. Zwei zu Geheimdienstzwecken genutzte russische Liegenschaften in den USA würden geschlossen.