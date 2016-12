Historischer Besuch Abe und Obama gedenken Opfer von Pearl Harbor

Stichwort: Pearl Harbor Der Angriff auf Pearl Harbor hatte die USA ins Mark getroffen und den Eintritt der Supermacht in den Zweiten Weltkrieg bewirkt. Bei dem Angriff am 7. Dezember 1941 waren rund 2.400 Amerikaner ums Leben gekommen. 300 japanische Flugzeuge überzogen den Hafen westlich von Hawaiis Hauptstadt Honolulu mit einem Bombenteppich.



21 der fast 100 Schiffe der US-Pazifikflotte wurden versenkt oder beschädigt. Allein das Schlachtschiff "USS Arizona" sank nach einem Treffer innerhalb von sieben Minuten und wurde zum Grab für mehr als 1.100 Menschen.



Der Angriff auf Pearl Harbor gilt als eine der größten militärischen Niederlagen der USA. Präsident Franklin D. Roosevelt entschloss sich anschließend, in den Zweiten Weltkrieg einzutreten.