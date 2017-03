Für Ex-US-Präsindent Barack Obama war es das wichtigste Projekt seiner Amtszeit: die Gesundheitsreform, die auch unter dem Namen Obamacare bekannt ist. Sie wurde nach intensiver Diskussion im Jahr 2010 verabschiedet, im Oktober 2013 trat sie in Kraft. Seit dem gilt für die meisten Einwohner der USA eine Versicherungspflicht.

Das Ziel: Medizinische Versorgung für Jedermann

2008 waren rund 46 Millionen der rund 300 Millionen US-Einwohner weder privat krankenversichert, noch konnten sie staatliche Hilfen beanspruchen. Diesen Missstand wollte der damalige US-Präsident beseitigen. Jeder Bürger sollte Zugang zu guter, bezahlbarer medizinischer Versorgung erhalten. Grundidee des Patient Protection and Affordable Care Act, so der offizielle Name des Reformpakets, war es, dass sich jeder US-Bürger eine Krankenversicherung leisten können wird, wenn alle gezwungen werden, an dem System teilzunehmen. Wer sich weigert eine Krankenversicherung abzuschließen, muss eine Strafgebühr zahlen.



Inzwischen sind über 20 Millionen US-Bürger über Obamacare krankenversichert. Der Anteil der Bürger ohne Krankenversicherung sank von 15 auf rund 9 Prozent. Einwohner mit niedrigem Einkommen erhalten zu den Beiträgen einen staatlichen Zuschuss. Zudem ist es den Versicherern verboten, Klienten mit Vorerkrankungen zu benachteiligen.

Die dunkle Seite der Erfolgsgeschichte

Doch was sich zunächst liest wie eine Erfolgsgeschichte, hat auch seine dunklen Schattenseiten. Denn wer ernsthaft krank ist und nur durch Obamacare versichert, hat ein Problem. Mit mehr als einer medizinischen Notversorgung kann er kaum rechnen. Ärzte behandeln Obamacare-Patienten nur ungern. Wenn sich Therapien, Diagnosemethoden oder Verschreibungen vermeiden lassen, werden sie auch vermieden. Auf Termine bei Spezialisten wartet man Monate. Und wenn man dann endlich dran kommt, trägt man einen Großteil der Kosten oft trotzdem noch selbst.



Das System Obamacare krankt zudem an sich selbst. Kern der Reform sind sogenannte Versicherungsbörsen. Auf staatlichen Webseiten können Verbraucher Policen vergleichen und auswählen. Der Wettbewerb sollte die Preise drücken. Vor knapp 10 Jahren schien die Idee sinnvoll, ein guter Kompromiss zwischen freier Marktwirtschaft und umfassender Versorgung. Doch heute stehen die Börsen vor dem Zusammenbruch. Mehr als 75 Prozent der Versicherungen, die auf dem Markt angeboten werden, schreiben Verluste. Ein Grund für die Einbußen ist, dass vorwiegend ältere Menschen mit einer medizinischen Vorgeschichte, die Leistungen in Anspruch nehmen. Junge Menschen, die weniger Leistungen benötigen, ziehen es dagegen häufig vor, sich gar nicht erst zu versichern und stattdessen die milden Strafgebühren zu zahlen, die unter dem Obamacare-Gesetz für Nicht-Versicherte anfallen. Einige Versicherer erwägen deshalb bereits Prämienerhöhungen um bis zu 60 Prozent. Obamas Gesundheitsreform stehe am Scheideweg, schreibt auch das US-Magazin Politico.

Republikaner scheitern an sich selbst

Obamacare, die kränkelnde Gesundheitsreform der Demokraten, schreit also nach einer Behandlung. Und die Republikaner, die sie von Anfang an vehement bekämpft hatten, sollten zumindest eine Reform der Reform bekommen. So hatte es ihnen jedenfalls US-Präsident Donald Trump versprochen. Sein Ersatzmodell sah vor, die allgemeine Versicherungspflicht wieder abzuschaffen und direkte staatliche Zuschüsse und Programme zu kürzen. Gleichzeitig sollten Versicherungsabschlüsse durch jährliche Steuergutschriften gefördert werden. Insgesamt sollten so in den kommenden zehn Jahren rund 337 Milliarden Dollar gespart werden. Doch den erzkonservativen Republikanern ging dieser Plan nicht weit genug. Statt einer Obamacare light sollten weitere Basisleistungen gestrichen werden, darunter Schwangerschaftstests, Notfallversorgungen und Impfungen. Die Moderaten im Lager der Republikaner warnten dagegen vor den Folgen einer Trumpcare: Innerhalb eines Jahres drohten rund 14 Millionen Amerikaner ihre Krankenversicherung zu verlieren. Bis 2026 könnten es sogar rund 24 Millionen werden. Das haben Hochrechnungen des überparteilichen Haushaltsbüros des Kongresses ergeben.

"Mit Obamacare wird man leben müssen"