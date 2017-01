Zwei Tage vor der Amtsübergabe hat der scheidende US-Präsident Barack Obama noch einmal deutliche Warnungen an seinen Nachfolger Donald Trump ausgesprochen. Bei seiner letzten Pressekonferenz im Weißen Haus sagte er, dieser Job habe ein solches Ausmaß, dass man ihn nicht alleine machen könne. Das sei der vermutlich beste Rat, den er Trump geben könne.

Zugleich warnte Obama vor den Gefahren, wenn man sich isoliert fühle oder die Mitarbeiter nur noch das weitergäben, was man hören wolle. Dann beginne man, Fehler zu machen. "Die Realität hat es an sich, zurückzuschlagen, wenn Du sie nicht ausreichend beachtest", schrieb er seinem Nachfolger Trump ins Stammbuch.

An die anwesenden Journalisten gewandt, betonte Obama die Bedeutung von Pressefreiheit für eine funktionierende Demokratie.

Aus der Tagespolitik will sich Obama nun zurückziehen und stattdessen wieder mehr Zeit mit seinen Töchtern verbringen. Sollten jedoch grundlegende Werte der US-Demokratie verletzt werden, werde er das Wort ergreifen, kündigte der scheidende Präsident an.

Rückzug aus der Öffentlichkeit ist nun auch für Obamas Frau Michelle und ihre beiden Töchter angesagt. Bildrechte: dpa

Konkret nannte er etwa eine mögliche Ausweisung von Immigranten, die als Kinder illegal in die USA gelangten und im Land aufgewachsen sind. Bisher hatte Obama diese Menschen, die "praktisch US-Amerikaner" seien, durch ein Dekret vor der Abschiebung geschützt. Im Wahlkampf kritisierte Trump das Dekret, milderte seine Kritik später jedoch ab.



Auch will sich Obama nach eigenen Worten künftig einmischen, sollte es eine organisierte Behinderung von Bürgern bei der Ausübung des Wahlrechts oder gezielte Eingriffe in die Pressefreiheit geben. Bereits im Wahlkampf hatte Trump mit kritisch nachfragenden Journalisten regelrecht auf Kriegsfuß gestanden. Bei seiner Pressekonferenz vergangene Woche war er erneut aggressiv gegen einzelne Medien losgegangen.