Der Supreme Court gab am Montag dem Antrag der Regierung in Teilen statt, die einstweiligen Verfügungen untergeordneter Instanzen gegen Trumps Erlass vom 6. März aufzuheben. Zudem soll ein 120-tägiges Verbot einer Einreise von allen Flüchtlingen in die USA zum Teil genehmigt werden.



Zugleich kündigte das Oberste Gericht in Washington an, dass es sich in seiner nächsten Sitzungsperiode Anfang Oktober näher mit der Verordnung befassen werde.