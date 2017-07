Natürlich dürfe niemand im Mittelmeer ertrinken. "Wir müssen aber trotzdem unterbinden, dass so genannte Helfer weiterhin mit ihren Booten in libysche Hoheitsgewässer eindringen und dort die Flüchtlinge von den Schleppern direkt übernehmen." Schon jetzt sei ein Drittel der in Österreich aufgegriffenen Migranten nicht in anderen EU-Staaten registriert worden. Sobotka schlussfolgerte, sie seien von kriminellen Banden auf illegalen Routen nach Österreich geschleust worden.

Angesichts der hohen Ankunftszahlen in Italien streitet die EU derzeit über die Rettung von Bootsflüchtlingen vor Libyen. Der österreichische Außenminister Sebastian Kurz hatte am Montag bei einem Ministertreffen in Brüssel gefordert, "die Mittelmeerroute zu schließen". Italien blockierte beim Treffen der EU-Außenminister die Verlängerung des Mandats der EU-Marine-Mission "Sophia". Österreichs Überlegungen zu Grenzkontrollen am Brenner ärgern die italienische Regierung. Sie bestellte deshalb bereits den österreichischen Botschafter in Rom ein.