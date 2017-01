Terrorismus 18-Jähriger plante offenbar Anschlag in Wien

In Wien ist offenbar ein Terroranschlag verhindert worden. Wie der österreichische Innenminister Wolfgang Sobotka erklärte, plante ein 18-jähriger Österreicher mit albanischem Migrationshintergrund einen Angriff in der Metropole. Der Mann sitze deswegen seit Freitagnachmittag in Haft. Die Bedrohung sei so groß wie nie gewesen.

IS-Kontakte nicht ausgeschlossen

Ein dschihadistischer Hintergrund ist laut Innenministerium nicht unwahrscheinlich. "Es gibt einige Indizien mit Kontakten zu Personen, die aus diesem Milieu sind und aus diesem Grund schließen wir daraus, dass es ein dschiihadistischer Hintergrund sein könnte", sagte Sobotka. Ob der Mann Kontakte zur Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) habe, müsse noch analysiert werden. "Es gibt Anhaltspunkte, dass es nicht einer gewesen sein könnte, sondern ein größeres Rahmenwerk dahintersteckt", sagte der Minister. Eine Spur führe auch nach Deutschland. Der Mann, der hauptsächlich in Wien gewohnt haben soll, sei in der Bundesrepublik gewesen.

Sprengsatz möglicherweise in Deutschland gebaut

Die "Kronen Zeitung" berichtete, der Mann habe in der zweiten Januarhälfte einen Sprengstoffanschlag verüben wollen. Den Sprengsatz soll der Verdächtige in Deutschland selbst gebaut haben. Laut dem Bericht der Zeitung sei der 18-Jährige Sympathisant des IS gewesen.

Die österreichischen Behörden wurden von ausländischen Geheimdiensten vor dem Anschlag gewarnt. Nach Angaben des Innenministeriums gab es Hinweise über einen möglichen Anschlag im Januar. Daraufhin sei der Mann überwacht und in einer Wiener Wohnung festgenommen worden.

Österreich keine "Insel der Seeligen"

Die österreichischen Behörden mahnten die Bevölkerung zu verstärkter Vorsicht. Vor allem an stark frequentierten Orten sollten die Menschen besonders aufmerksam sein. Kommende Veranstaltungen, wie etwa den Wiener Opernball, an dem die österreichische Bundesregierung teilnimmt, sollen aber nicht abgesagt werden. "Der heutige Fall zeigt aber, dass Österreich keine Insel der Seeligen ist", sagte Sobotka.