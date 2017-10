Österreich Konservative ÖVP strebt Koalition mit Rechtspopulisten an

In Österreich will die konservative ÖVP Koalitionsgespräche mit der rechtspopulistischen FPÖ aufnehmen. ÖVP-Chef Sebastian Kurz sagte in Wien, er habe die FPÖ zu Gesprächen eingeladen. Mit der Partei gebe es viele inhaltliche Überschneidungen und vor allem einen gemeinsamen Veränderungswillen. Österreich habe sich eine rasche und schnelle Regierungsbildung verdient.