Beobachter gehen davon aus, dass sich die ÖVP stattdessen mit der rechtspopulistischen FPÖ zusammentun wird. Besonders beim Thema Flüchtlingspolitik gibt es zwischen beiden Lagern Überschneidungen. Einig sind sich die beiden außerdem in ihrer Kritik an der EU, die sich ihrer Meinung nach zu sehr in die Innenpolitik einmischt. Es wäre die dritte Regierungsbeteiligung der FPÖ nach 1999 und 2002 in Österreich. Die SPÖ hatte schon vor der Wahl angegeben, in die Opposition zu gehen, falls sie nicht wieder stärkste Kraft werden sollte.