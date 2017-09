Großbritannien muss nach Ansicht der EU-Kommission nach dem geplanten Brexit noch bis 2023 Geld nach Brüssel überweisen. Haushaltskommissar Günther Oettinger sagte der Welt am Sonntag, die Europäische Union erwarte, dass sich die Briten an einmal gegeben Zusagen hielten. Sie müssten ihre finanziellen Verpflichtungen bis Ende 2020 in vollem Umfang erfüllen und bis 2023 weiter Zahlungen an die EU leisten.