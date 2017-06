Ein Selbstmordattentäter hatte am vergangenen Mittwoch eine Autobombe in unmittelbarer Nähe der deutschen Botschaft in Kabul gezündet. Dabei wurden auch Mitarbeiter der deutschen Vertretung in der afghanischen Hauptstadt verletzt. Ein afghanischer Sicherheitsmann wurde getötet. Am Wochenende wurde ein weiterer Anschlag auf ein Begräbnis mit hochrangigen Gästen verübt. Die Bundesregierung hat inzwischen die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan weitgehend gestoppt.