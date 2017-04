Der ungarische Regierungschef Viktor Orban hält seinem umstrittenen neuen Hochschulgesetz fest. Orban sagte in Brüssel, er werde in den kommenden Monaten mit der EU-Kommission über deren Einwände diskutieren. Die Verhandlung werde ein Endergebnis habe. Das werde dann umgesetzt. Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert ihn mit den Worten: "Niemand wird Ungarn Bedingungen stellen".



Orbans Sprecher Bertalan Havasi erklärte in Budapest, die ungarische Regierung sei bereit, in allen offenen Fragen mit der EU-Kommission zusammenzuarbeiten. Es dürfe aber für keine Hochschule Privilegien geben.



Orbans Kabinettschef Antal Rogan sagte dagegen, nach Meinung der Regierung werde die Central European University (CEU) in Budapest durch die Gesetzesänderung nicht bedroht. Die Freiheit der Bildung und Forschung der CEU seien garantiert. Die Hochschule könne in ihr neues Studienjahr starten.