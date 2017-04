Vertragsverletzungsverfahren der EU Die EU-Kommission nutzt das Verfahren, wenn sie meint, dass in einem Mitgliedsstaat EU-Recht verletzt wird.



Das Verfahren ist dreistufig: In einem ersten Schritt erfolgen Warnbriefe, in einem zweiten die Verhängung von Zwangsgeldern. Greift das nicht, folgt als letzter Schritt eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH).



Stellt der Gerichtshof fest, dass ein Land gegen EU-Recht verstoßen hat, kann er Maßnahmen verhängen, die das EU-Land umsetzen muss.



Einen möglichen Verstoß gegen EU-Recht können übrigens auch Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen und Bürger anzeigen.