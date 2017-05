Der frühere Diktator von Panama, Manuel Noriega, ist tot. Das teilte der Präsident des Landes, Juan Carlos Varela, am Dienstagmorgen mit. Varela schrieb via Twitter, mit Noriegas Tod ende ein Kapitel in der Geschichte Panamas.

Noriega wurde 83 Jahre alt. Er herrschte in Panama ab 1983. Ende der 1980er Jahre fiel der einstige Verbündete der USA in Ungnade. Grund waren Noriegas Verbindungen zum kolumbianischen Medellín-Kartell. 1989 begannen die USA eine Invasion und setzten dem Noriega-Regime ein Ende.



Der einstige CIA-Informant wurde in die USA gebracht. Dort saß er wegen Drogenhandel 20 Jahre lang im Gefängnis. Danach saß er wegen Geldwäsche noch zwei Jahre in französischer Haft. 2011 lieferte Frankreich Noriega nach Panama aus. In seinem Heimatland wurde der Ex-Diktator für das Verschwinden von Oppositionellen während seiner Herrschaft verantwortlich gemacht und erneut zu langen Haftstrafen verurteilt.