Verwirrung um den US-Flugzeugträger "Carl Vinson" und seine Misison: Am 9./10. April hatten das Pentagon und US-Präsident Donald Trump mitgeteilt, der Flugzeugträger sei von Singapur aus in koreanische Gewässer unterwegs . Hintergrund waren die wachsenden Spannungen im Nordkorea-Konflikt.

Wie ein Sprecher des Pazifikkommandos am 18. April mitteilte, brach die "USS Carl Vinson" am 8. April vom Stützpunkt Singapur aus zunächst Richtung Australien auf. Die Schiffe hätten dort an einer Übung mit der australischen Marine teilgenommen.