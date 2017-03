Bei der Audienz im Vatikan waren neben Bundeskanzlerin Angela Merkel und 26 weiteren Staats- und Regierungschefs auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und weitere EU-Granden dabei. Am Samstag wollen die Staats- und EU-Vertreter in der italienischen Hauptstadt den 60. Jahrestag der Römischen Verträge feiern. Mit dem Vertragswerk wurde am 25. März 1957 der Grundstein für die heutige EU gelegt. Die Jubiläumsfeiern sollen am Samstag mit einer neuen Erklärung von Rom abgeschlossen werden.



Die britische Premierministerin Theresa May nimmt nach der Brexit-Entscheidung ihres Landes an den nicht an dem Ereignis teil.