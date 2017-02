Einen Tag nach dem Macheten-Angriff auf Sicherheitskräfte am Pariser Louvre ist der Täter außer Lebensgefahr. Nach Informationen der französischen Nachrichtenagentur AFP hat sich sein Zustand verbessert. Der Mann könne jedoch noch nicht verhört werden.

Der Attentäter hatte am Freitag in einer Passage zum Museum mit einer Machete in jeder Hand vier Soldaten angegriffen. Die Behörden gehen von einem Terrorakt aus, denn der Angreifer hatte "Allahu Akbar" ("Allah ist groß") gerufen. Ein Soldat feuerte auf den Angreifer und verletzte ihn schwer im Unterleib.

Macheten in Paris gekauft

Die Identität und das Motiv des Täters sind noch nicht ganz klar. Die Ermittler erhoffen sich nun von einer Befragung Aufschluss. Nach ersten unbestätigten Informationen soll es sich bei dem Attentäter um einen 29-jährigen Ägypter handeln.

Laut AFP soll er kurz vor seinem Angriff am Freitagmorgen mehrere Twitter-Nachrichten verschickt haben, in denen er unter anderem Bezug auf seine Brüder in Syrien und die Kämpfer in der ganzen Welt nimmt. In einem Tweet soll er sich zur Terrormiliz IS bekannt haben.

Nach den ersten Ermittlungen hatte der Ägypter im Oktober von Dubai aus ein Visum für Frankreich beantragt. Vor wenigen Tagen war er eingereist und hatte sich für 1.700 Euro für eine Woche im noblen 8. Arrondissement der französischen Hauptstadt eingemietet. Dort fanden die Ermittler auch die Rechnung von 680 Euro für die beiden Macheten. Der Täter hatte sie erst am 28. Januar in Paris gekauft.

Derzeit ist noch offen, ob der Mann allein oder auf Anweisung gehandelt hat. Die Auswertung der Daten seines Handys und seines Tablets haben bislang noch keine Aufschlüsse ergeben.

Vater glaubt nicht an Terrorakt

Touristenmagnete wie der Louvre werden verstärkt von Sicherheitskräften bewacht. Bildrechte: dpa Der Vater des mutmaßlichen Angreifers hält seinen Sohn für unschuldig. Der pensionierte Polizeibeamte sagte AFP, keinerlei Anzeichen für eine Radikalisierung bemerkt zu haben. Sein Sohn sei als Vertriebsleiter in den Emiraten tätig und auf einer Geschäftsreise in Paris gewesen.



Sein Sohn sei verheiratet, seine schwangere Frau halte sich mit ihrem sieben Monate alten Sohn in Saudi-Arabien auf. Der Vater beschreibt seinen Sohn als "einfachen Kerl", der "von allen geliebt" worden sei.



Der Vater hatte nach eigener Aussage ständigen Kontakt zu seinem Sohn – bis zum Freitag, dem Tag des Anschlags.

Louvre wieder geöffnet

Der Louvre, der nach dem Macheten-Angriff am Freitag geschlossen blieb, öffnete am Samstag wieder seine Türen. In langen Schlangen warteten Kunstliebhaber auf Einlass in das weltberühmte Museum. Es gab wie üblich Taschenkontrollen und bewaffnete Sicherheitskräfte patrouillierten auf dem Platz.