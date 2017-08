Venezuelas Präsident Maduro wird vorgeworfen, das Land in eine Diktatur umzubauen.

Venezuelas Präsident Maduro wird vorgeworfen, das Land in eine Diktatur umzubauen.

Machtkampf Parlament in Venezuela offiziell entmachtet

Das von der Opposition dominierte Parlament in Venezuela ist offiziell entmachtet worden. Die von Präsident Maduro einberufene Verfassungsgebende Versammlung übernahm am Freitag offiziell die Aufgaben des bisherigen Parlaments. Damit schreitet in Venezuela der politische Umbau zu einer Diktatur voran.