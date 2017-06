Bei der Parlamentswahl in Frankreich zeichnet sich eine absolute Mehrheit für das Parteienlager des französischen Präsidenten Emmanuel Macron ab. Laut erster Hochrechnung des französischen Fernsehsenders France 2 kamen La République en Marche und die verbündete MoDem-Partei auf mindestens 355 Sitze in der frisch gewählten Nationalversammlung. Für eine absolute Mehrheit sind 289 der insgesamt 577 Sitze in der Kammer nötig.

Die Konservativen und Sozialisten mussten laut Hochrechnung schwere Verluste hinnehmen. Das konservative Lager erzielte den zwischen 97 und 130 Abgeordnetenmandate. Die Sozialisten von Ex-Staatschef François Hollande und verbündete linke Parteien kamen demnach sogar nur auf 27 bis 49 Sitze in der Nationalversammlung. Linkspartei und Kommunisten erreichten laut Hochrechnung zwischen zehn und 30 Mandate. Die rechtsextreme Partei Front National könnte auf vier bis acht Sitze kommen. Parteichefin Marine Le Pen wurde in ihrem Wahlkreis in Nordfrankreich Wahlsiegerin und zieht erstmals in die Nationalversammlung ein.