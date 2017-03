Am Mittwoch sind rund 13 Millionen Niederländer aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Welche Partei die meisten Stimmen holen könnte, ist bislang offen.



In den jüngsten Umfragen vor der Wahl liegt der amtierende Premier Mark Rutte mit seiner rechtsliberalen "Volkspartei für Freiheit und Demokratie" (VVD) vorn, doch droht ihm zugleich auch ein deutlicher Stimmenverlust – verglichen zur letzten Parlamentswahl von 2012. Seinem Koalitionspartner – der sozialdemokratischen "Partei der Arbeit" (PvDA) - wird ganz und gar die größte Niederlage ihrer Geschichte in Umfragen vorausgesagt.

Die Hauptkontrahenten

Der niederländische Premier Mark Rutte (links) und sein Herausforderer Geert Wilders (rechts). Die Aufnahme stammt von 2010. Bildrechte: dpa Ruttes stärkster politischer Kontrahent bei dieser Wahl ist der Rechtspopulist und Islamkritiker Geert Wilders. In den vergangenen Monaten hatte Wilders mit seiner "Partei für die Freiheit“ (PVV) die Wählerumfragen angeführt, zuletzt fiel er in den Sympathiewerten hinter Rutte.



Beide Kontrahenten hatten es im Vorfeld der Wahl auf einen Zweierkampf angelegt, den sie vor allem über ein Thema austrugen: die Migrationspolitik in den Niederlanden. Rechtspopulist Wilders erklärte, im Falle eines Wahlsiegs den Koran verbieten und die Muslime des Landes verweisen zu wollen. Zugleich plädiert er für einen "Nexit" – für einen Austritt seines Landes aus der EU.

Zeitungsgroße Anzeigen

Premier Rutte rief in Anspielung auf seinen Widersacher die Wähler auf, "dem falschen Populismus" eine Absage zu erteilen. Zugleich versprach der 50-Jährige ein hartes Vorgehen gegen Einwanderer, die sich nicht an niederländische Werte und Normen hielten. In seitengroßen Zeitungsanzeigen warnte er Migranten: "Verhalte dich normal oder geh weg!"

Keiner will mit Wilders koalieren

Angst vor Billigkonkurrenz