Ganz gleich, ob die Niederländer ein neues Parlament wählen oder bei einem Referendum abstimmen, die Wahl erfolgt immer an einem Mittwoch. An diesem Tag könnten die meisten der 12,9 Millionen Wahlberechtigten im Land zur Abstimmung gehen, auch wenn es mitten in der Woche ist.

Gläubige sollen Ruhetag einhalten

Freitag, Samstag und Sonntag sind für den Religionenmix in den Niederlanden als Wahltage ungeeignet. Am Freitag beginnen bei Sonnenuntergang die Sabbat-Feiern. Orthodoxe Juden dürfen dann nicht wählen gehen, ebenso nicht am Sonnabend - weil Ruhetag für sie ist. Aus demselben Grund ist wiederum strenggläubigen Protestanten die Wahl am Sonntag untersagt. Ein Wahlplakat in Amsterdam wirbt für die Abstimmung am 15. März. Bildrechte: dpa

Viele Wahllokale in Schulen

Der Montag fällt aus, weil die logistischen Vorbereitungen für die Wahl bereits am Wochenende beginnen müssten. Blieben also noch Dienstag und Mittwoch. Da die meisten Wahllokale jedoch in Schulen untergebracht sind, hat man sich in den Niederlanden für Mittwoch entschieden. Sie schließen an diesem Tag bereits um 12 Uhr, statt wie an anderen Tagen um 15 Uhr.

Religionenmix 24 Prozent der Niederlände sind römisch-katholisch, 19 Prozent protestantisch, knapp sechs Prozent sind muslimisch, weniger als 0,2 Prozent sind Juden und etwa die Hälfte sind Atheisten.

Wahlrecht statt Wahlpflicht

Das Recht auf Wahl gibt es in den Niederlanden seit 1970. Bis dahin war es Pflicht, sich in den Wahllokalen zu melden, aber man konnte aber ohne abzustimmen wieder gehen. 1970 ist aus der Pflicht ein Recht geworden. Die Wahlbeteiligung in den Niederlanden sank damit zwar, doch liegt sie bei Parlamentswahlen in der Regel bei 60 bis 80 Prozent und ist damit, verglichen zu anderen EU-Ländern, relativ hoch.

Manuelle Auszählung geplant