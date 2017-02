Die Bundesregierung hat die Ermordung einer deutschen Geisel auf den Philippinen bestätigt. "Es gibt nun keinen vernünftigen Zweifel mehr, dass der auf den Philippinen entführte Deutsche nicht mehr am Leben ist", erklärte ein Sprecher des Außenministeriums am Montag: "Wir sind zutiefst erschüttert über das unmenschliche und grausame Vorgehen der Täter". Das sei eine "terroristische Tat", die durch nichts zu rechtfertigen sei. Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach von einer "abscheulichen Tat". Diese zeige, "wie gewissenlos und unmenschlich diese Terroristen vorgehen", erklärte Merkel. "Wir alle müssen zusammenstehen und den Kampf gegen sie führen."

Der Rentner war im November auf einer Segeltour zusammen mit seiner Lebensgefährtin von der Terrorgrupoe Abu Sayyaf überfallen und verschleppt worden. Die 59 Jahre alte Frau wurde bereits damals getötet. Der Mann wurde auf Jolo im Süden des Inselstaats gefangen gehalten. Abu Sayyaf hatte mit seiner Ermordung gedroht, falls nicht bis Sonntag ein Lösegeld bezahlt werde. Am Montag veröffentlichte die Gruppe ein Video, das die Hinrichtung des Mannes zeigen soll. Darauf ist zu sehen, wie ein Extremist den 70-Jährigen mit einer Machete tötet. US-Internetexperten halten die Aufnahme für echt.

Abu Sayyaf ist eine islamistische militante Gruppe, die seit Anfang der 1990er-Jahre im Süden der Philippinen operiert. Sie ist benannt nach ihrem ersten Anführer, der in den 1980er-Jahren bei den Mudschaeddin in Afghanistan gekämpft hatte. Die Gruppe hat der IS-Milliz Gefolgschaft geschworen, ist für zahlreiche Anschläge verantwortlich und finanziert sich durch Lösegelderpressungen. Im vergangenen Jahr ermordete die Gruppe zwei Kanadier. Im April 2014 entführten sie ein deutsches Seglerpaar, das nach einer Lösegeldzahlung wieder freigelassen wurde. 2000 wurde die Göttinger Familie Wallert verschleppt und nach vier Monaten wieder befreit. Nach Schätzungen hat sie derzeit etwa zwei Dutzend weitere Geiseln in ihrer Gewalt.